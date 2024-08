Vandeaudiitor Planet42 juhtumist: tänapäeval ei piisa sellest, et lihtsalt usaldada numbreid, mida ette kantakse

Planet42 finantsraskused on selge näide sellest, miks läbipaistvus ja ausus on ettevõtluses üliolulised. Nimekad investorid, kes usaldasid ettevõtte poolt esitatud andmeid ja prognoose, leiavad end nüüd olukorras, kus neile maalitud pilt on olnud tegelikkusest kaugem. Olles juhtinud juba üle 15 aasta raamatupidamisega tegelevat bürood, ei väsi ma kordamast, et korrektne ja realistlik finantsinfo on kriitilise tähtsusega, mitte ainult ettevõttesisese juhtimise jaoks, vaid ka investeerimisotsuste tegemisel. Samuti peegeldub olukorrast see, kuidas juhtinvestori kohustus on tagada investeeringute kvaliteet ja sihtotstarbeline kasutamine, mitte ainult investeerimise tegemise hetkel, vaid ka peale investeeringu tegemist. See on see, mis annab kindluse investoritele, et kõik on hästi.