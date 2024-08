Swedbank: inimeste soov töötada on suurem kui kunagi varem

Inimeste soov töötada on suurem kui kunagi varem Eesti taasiseseisvumisaja jooksul. Kiiresti tõusnud hinnad sunnivad otsima lisasissetulekuid. Töötajate ja aktiivselt tööd otsivate inimeste osakaal tööealises rahvastikus on Eestis üks Euroopa kõrgemaid. Selle taga on väikesed sotsiaaltoetused ja individualistlik kultuur, kirjutab Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik.