„Töövaidluste risk võib piirata kasumlikkuse kasvu.“ Nordica esimese poolaasta kahjum oli mullusest suurem

Selle aasta teises kvartalis kahanesid tulud 4,4 miljonit eurot ehk 15,4% võrreldes 2023. aasta teise kvartaliga, seda peamiselt lennutegevuse mahu vähenemise tõttu. Tegevuskulud kahanesid 7,5 miljonit eurot ehk 22,0% võrreldes 2023. aasta sama perioodiga. „See on paranenud lendude regulaarsuse ja kulude juhtimise tulemus ning annab kindlust, et grupi restruktureerimine on õigel teel,“ kinnitatakse ülevaates.