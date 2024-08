Ettevõtjad saavad tänasest taotleda toetust teadus- ja arendustöötajate tööjõukulude katmiseks

Töötajate arvu kasu veab erasektor

Statistikaameti andmetel oli 2022. aastal Eestis ligi 400 teadus- ja arendustegevusi raporteerivaid ettevõtet, kus töötab teadus- ja arendusvaldkonna töötajaid. Töötajate arvu kasvu veab selgelt erasektor. Kui aastal 2015 töötas statistikaameti andmetel erasektoris 1700 teadus- ja arendustöötajat, siis 2022 juba pea 4200. Samas tuhande elaniku kohta on see näitaja jätkuvalt üle kahe korra vähem kui näiteks Soomes või Rootsis.

Toetust on võimalik taotleda Eestis registreeritud ettevõtetel, kellel on vähemalt üks teadus-arendusvaldkonna töötaja, kelle eest tasutakse Eestis ka tulumaksu. See võib olla teaduskraadi või kõrgharidusega insener või teadlane, kes elukutselisena tegeleb alus- ja rakendusuuringutega või teeb katse- ja arendustöid uute teadmiste, toodete, protsesside, meetodite ja süsteemide loomiseks. Aga samuti ka tehnik, kes on teadus- ja arendustööga seotud ning kellel on kutsetunnistus valdkonnas, milles ta töötab teadlase või inseneri juhtimisel.