Mainekal elektroonikamüüjal tekib regulaarselt maksuvõlg. Juhtkond: tekitame seda teadlikult

Klick on Eesti üks suuremaid elektroonikamüüjaid. Peale vaadates läheb ettevõttel hästi – müüginumbrid iga kvartal kasvavad ja majandusaasta aruanne näitab, et ettevõte teenib kasumit. Maksuameti andmed aga näitavad, et iga natukese aja tagant tekib ettevõttele maksuvõlg. Võlg tasutakse kümnekonna päeva kuni kuu ajaga, et siis mõne aja pärast uuesti võlgu jääda.