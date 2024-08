Ministeerium: iga piletimüügist laekuv sent suunatakse tagasi ühistransporti

On hea meel, et ühiskonnas on tekkinud debatt ühistranspordi küsimuses. Lisaks teedele räägime ka seal peal liikuvast ühistranspordist, et inimesi ja piirkondi omavahel ühendada. Lisaks on ühistranspordil oluline roll regionaalpoliitika kujundamisel, kuid on oluline, et arutelu toimuks tõeste faktide põhjal.

On fakt, et ühistranspordi eelarve on aasta-aastalt suurenenud. 2024. aastal on eelarve ühistranspordile 8,8 miljonit eurot suurem, kui eelmisel aastal. 2023. aastal oli toetus 143,1 miljonit eurot ja 2024. aastaks on toetuse vajaduseks prognoositud 151,9 miljonit eurot. Sealhulgas saavad ka ühistranspordikeskused rohkem toetust. 2023. aastal oli toetust maakonna bussiliinide korraldamiseks kasutatud 72,85 miljonit eurot ja 2024. aastaks on juunikuu prognoosi alusel aasta toetuse vajaduseks 74,97 miljonit eurot. Täiendavat piletitulu maakonna bussiliinidelt 2024.aasta I poolaastal laekus 1,1 miljonit eurot. Maakonna bussiliinide kogukuludest moodustas piletitulu 2024.aasta I poolaastal alla 10% ja kohalike omavalitsuste (KOV) poolne toetus ainult 2%.

Kogu piletitulu läheb ühistransporti tagasi ja riigi poolt keskselt eraldatav toetus on kordades suurem piletitulust ja ka KOVide panusest. Seda ka täiesti arusaadavatel põhjuselt, sest oluline on, et avalikud teenused ning liikuvusvõimalused oleks tagatud kõikjal Eestis.

Tasulisele ühistranspordile üleminekul jäid tasuta sõitma noored ja eakad, kes moodustavad suurema osa bussiga sõitjatest. See on olnud koalitsiooni seisukoht. 2024. aasta I poolaastal ainult 17% maakondade bussides sõitjatest ostsid pileti. Eeltoodust tulenevalt ei ole tasuline ühistransport toonud olulist piletitulu tõusu.

Lähiaja arendused ühistranspordis Kiirem ja tihedam rongiliiklus Tallinna ja Tartu vahel (kiirrongi sõiduaeg 1:37 ja 14 rongipaari/päevas)

Kiirem ja tihedam rongiliiklus Tallinna ja Narva vahel (kiirrongi sõiduaeg 2:07 ja 7 rongipaari/päevas)

Käivitub Saaremaa pilootliinivõrk kiirete põhiliinide ja nõudepõhise võrguga

Käivitub Lääne-Harju pilootliinivõrk, mis tihendab oluliselt ühendusi, laiendab liinivõrku, seob omavahel bussi- ja rongiliikluse ning vähendab dubleerimist

Käivitub kooli- ja sotsiaaltranspordi elektrisõidukite taotlusvoor KOVidele

Käivitatakse hange säästlike busside soetamiseks maakonnaliinidele

Rajatakse reisijasõbralikud ühispeatused Mäo, Palupera, Nõo, Lagedi ja mitmetes teistes asulates

Ühistranspordisüsteemi haldamine viiakse üle uuele mudelile