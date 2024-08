Pank hoiatab: peagi on käes finantspettuste kõrghooaeg

Erinevat liiki finantspettustega saadakse jätkuvalt Eesti inimestelt suurel hulgal raha kätte. Selle aasta jooksul on eestlased näiteks investeerimiskelmustega kaotanud juba ligi 2 miljonit eurot. „Politsei- ja piirivalveameti statistikat vaadates on näha, et registreeritud kelmuste arv on ka järjest kasvamas. Kui eelmisel aastal registreeriti seitsme kuuga 130 investeerimiskelmust, siis selle aasta seitsme kuuga on kirjas juba 165 kelmust,“ selgitas Citadele panga rahapesu tõkestamise osakonna juht Viktor Tkatšenko.

Ta lisas, et eelnevate aastate statistikast võib välja lugeda ka seda, et suve ja puhkuste lõppedes tõuseb ka kelmuste arv ja välja petetud summa. „Igal aastal näeme just septembris ja oktoobris juhtumite arvu tõusu: inimesed on peale puhkust taas aktiivsemad investeerima ja kodumaal ostlema, mis loob petturitele hea pinnase tegutsemiseks. Seega tasub just nüüd eriti tähelepanelik olla ja ka oma tuttavatele võimalikest ohtudest ja olukordadest rääkida,“ märkis Tkatšenko.

Koju tuleb tundmatu isik

Suve jooksul on olnud näiteks suur hulk juhtumeid, ainuüksi juunis 41, kus ohvrile räägiti avariisse sattunud sugulasest, kelle ravikulusid tuleks kiiresti tasuda, või vajadusest maksta advokaadile, et kriminaalasja ära hoida. Kõikidel nendel juhtudel tuli ohvri koju tundmatu isik, kellele tuli vajalik hulk sularaha üle anda. Tkatšenko rõhutab, et ükski ametiasutus ei küsi kindlasti sularaha ning ammugi ei tule sellele järele inimese koduukse taha.

Juhtumeid, kus petturid esinevad panga esindajana on selle aasta jooksul registreeritud kokku 191 ning kahjusummaks üle miljoni euro. Mõned pangakelmuste näited on järgmised.