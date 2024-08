Eesti elektrivõrgu läbilaskevõime on ammendumas. Selle parandamiseks tõstab Elektrilevi liitumisteenuste hinda

Elektrivõrku tuleb järjepidevalt investeerida

Elektrilevi eesmärk on tagada kvaliteetne võrguteenus võimalikult soodsa hinnaga. Selleks peab Elektrilevi investeerima sinna, kus investeeringute mõju töökindluse kasvule on suurim. Viimastel aastatel on aga liitumistega seotud kulud kasvanud kiiremini kui liitumiste tulud, mistõttu on Elektrilevi pidanud suunama üha rohkem investeeringute raha just liitumiste välja ehitamiseks.