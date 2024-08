Riigieelarve puudujääk oli juuni lõpus üle 700 miljoni euro. Maksutulu on laekunud siiski oodatust enam

Keskvalitsuse (peamiselt riigieelarve ) puudujääk ulatus juuni lõpuks 706 miljoni euroni, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 134 miljoni euro võrra suurem. Puudujäägi põhjustasid maksutulude kasvu aeglustumine, mittemaksuliste tulude väiksem laekumine ning hoogsalt kasvanud investeeringud ja majandamiskulud, mille taga on peamiselt kaitseotstarbelise varustuse hanked.

Seevastu mittemaksuliste tulude laekumine jäi eelmisele aastale alla nii omanikutulu kui ka CO 2 ühikuhinna langusest tulenevale CO 2 tulude laekumise vähenemisele.

Tervisekassa puudujääk on viis miljonit

Sotsiaalkindlustusfondide rahaline seis veidi paranes ning poolaasta lõpuks jõuti peaaegu tasakaaluni. Tervisekassa puudujääk, 5 miljonit eurot juuni lõpuks, on tuntavalt kehvem kui aasta varem samal ajal, mil ülejääk oli 68 miljonit eurot, kuid võrreldes eelmiste kuudega on seis paranenud. Ennekõike on hoogsalt kasvanud kulud ja seda just viimaste tervishoiutöötajate kollektiivlepingu alusel oluliselt kasvanud palkade tõttu.