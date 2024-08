PUUST ja PUNASEKS | 7 nippi, kuidas võõrustada saabuvaid kinnisvaraostjaid

Leok ütleb, et on kolmekümneaastase maaklerikarjääri jooksul näinud väga erinevaid ostjate vastuvõtte. Sellele kogemusele tuginedes julgeb ta anda ka teistele soovitusi, millisel juhul on ostja heas mõttes ära võlumisel tehingu toimumise tõenäosus suurem.

1. Ole rõõmus ja sõbralik

2. Tutvusta detaile

3. Väldi isiklikke jutustusi

Nii halvasti kui see ka ei kõla, siis mitte kedagi ei huvita, mitu last varaomanikul on ja kuidas ta kümme aastat tagasi maasikapeenart rajas. Veel hullem on rääkida abielulahutusest, kui see müügi põhjuseks peaks olema. Lihtsam on ostuhuvilisele maasikas põske pista, mitte oma elulugu patrama hakata, sest lisaks huvi puudumisele võib hoopis juhtuda, et see tekitab teistes ebamugavustunnet.