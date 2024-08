Ekspert selgitab: millised on kasutatud auto ostja õigused, kui sõiduk ei sobi või läheb katki

Uukkivi sõnul kaitsevad autoostjate õigusi mitmed Euroopa Liidu eeskirjad. Näiteks võib ostja liisingulepingust 14 päeva jooksul põhjendust esitamata taganeda. Üldjuhul ei kanna liisinguandja enne selle tähtaja möödumist müüjale raha üle, sest ostu-müügilepingust ei saa sama lihtsalt taganeda. Kui auto on kliendile üle antud, peab autoostja liisingust või väikelaenust loobudes leidma muud võimalused sõiduki väljaostmiseks.

Veebipoest ostetud auto saab tagasi anda

Erandiks on aga veebipoest ostetud autod, millega ostja pole füüsiliselt tutvunud, et sõiduki sobivust hinnata. Sellisel juhul on ostjal õigus nii uus kui kasutatud sõiduk müüjale 14 päeva jooksul alates toote kättesaamisest tagastada. See taganemisõigus ei laiene aga autoesindusest, müügiplatsilt või eraisikult ostetud sõidukitele.

Ka veebipoest ostetud auto tagastamisel kehtivad omad reeglid. Autofirma võib keelduda sõiduki tagasivõtmisest, kui ostja on kahe nädala jooksul autoga sõitnud rohkem, kui on vaja selleks, et veenduda selle sobivuses. Uukkivi sõnul käsitlevad autofirmad selliseid olukordi erinevalt ning tagastamistingimused on toodud välja ostu-müügilepingus. Näiteks Longo on seadnud läbisõidupiiriks 200 kilomeetrit. „Autofirmad ei saa lubada olukorda, kus sõidetakse autoga Eestist Itaaliasse ja tagasi ning seejärel teatatakse, et sõiduk ikkagi ei sobi,“ selgitas Uukkivi.

Tema sõnul on veebist ostetud autode tagastamist nende praktikas väga vähe, kuigi Eesti ja Balti riikide suurima kasutatud autode müüjana on Longo suunanud oma fookuse veebimüügile juba ligi kuus aastat.

Kasutatud autodele pakuvad garantiid vaid vähesed

Kasutatud autodele ei pea automüüjad seaduste järgi garantiid üldse pakkuma, kuid see on muutumas heaks tavaks.