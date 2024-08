Ettevõtted kehtestavad Lätis lühemat töönädalat. Kolmes valdkonnas sobib see eriti hästi

Eelmise aasta alguses algasid Lätis hoogsalt arutelud, kas kehtestada nlejapäevane töönädal. Avalike algatuste portaalis manabalss.lv koguti ettepanekule üle 10 000 allkirja. Teemat arutati ka Seimis, kuid parlamendikomisjonide aruteludest kaugemale ei jõutud. Delfi.lv. kirjutab, et ettevõtted on omaalgatuslikult otsustanud, et neil on 4-päevane töönädal.