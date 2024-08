Raske rikkega Tallinna Sadama jäämurdja seisab pikemat aega Norras. Uuel nädalal on oodata muutust

Kuigi kuu aega tagasi ütles laeva opereeriva Tallinna Sadama tütarfirma TS Shippingu juht Vahur Ausmees, et laev peab toona tuvastamata rikke tõttu jääma kuniks neljaks nädalaks kuivdokki, selgus sel nädalal, et laev on jätkuvalt Norras, kus seda remonditakse. „Laeval on viga tuvastatud ning remonditööd kulgevad plaanipäraselt,“ märkis Ausmees. Ta avaldas lootust, et laev saab juba järgmisel nädalal käigukatsetustele minna.