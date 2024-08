FOTOD | Esimene samm Bekkeri sadamaala ümberkujundamisel on tehtud: Põhjala tehase külje all algas uue ärikvartali ehitus

Piirkonda tuleb esimese suur jõusaal

Fund Ehituse tegevjuht Reigo Marosov tõdes, et Kopli poolsaare tipp on neile hästi tuttav piirkond. „Kopli liinidel oleme pikalt ja edukalt tegutsenud, nüüd on hea meel panustada suurelt ka Põhjala tehase kõrvale Marati tänavale. Tegemist on erilise linnaruumiga kogu Euroopa kontekstis, millest juba õige pea kujuneb uus tõmbekeskus Tallinnas,“ sõnas Marosov.