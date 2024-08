USA-sse jõudnud Eesti peegelmajade tootja tunnistab: vahel varesed tahavad oma peegelpildiga kakelda

Poolteist nädalat tagasi, 9. augustil kirjutas USA mainekas majandusleht Wall Street Journal riigis üha enam populaarsust koguvast trendist, milleks on loodusega ühte sulanduvad peegelemajad. Lugu algab kirjeldusest, kuidas Bristolist Tennessee osariigist pärit Kayla Maye lähenes samas osariigis asuvale Bolt Farms Treehouses ööbimiskohale ja ehmatas korraks, kuna talle tundus, et ta nägi kedagi võõrast sealkandis luuramas.

Hetk hiljem selgus, et tegu oli tema enda peegelpildiga, mis peegeldus vastu peegelmajast, kuhu ta endale ööbimise oli broneerinud. Bolt Farmsi omanikud Teri ja Seth Bolt otsustasid oma majutuskohale, kus on võimalik ööbida puu otsas olevatele onnides ja geodeetilistes kuubikutes, lisada 2022. aastal viis peegelmaja. Tegu on trendiga, mis lisaks Euroopale, on viimastel aastatel hakanud kanda kinnitama ka USA-s. Bolt Farmi peegelmajad on Eesti tootja ÖÖD tehtud.