Norra naftafond kahmab Enefit Greeni ja LHV aktsiaid kokku

Norra nafta- ehk globaalne pensionifond oli ka varem mõlema firma aktsionär, kuid on sel aastal osalust neis ettevõtetes suurendanud.

Fondi esindajakonto hakkas Enefit Greeni aktsiaid kokku ostma mai lõpus: kui enne seda kuulus kontole 249 293 energiafirma aktsiat, siis järgnevate kuude jooksul on fond ostnud 892 275 aktsiat juurde. Seeläbi on fond aktsionäride nimekirjas 1,14 miljoni aktsiaga (väärt ca 3,41 miljonit eurot) neljandal kohal, ees on vaid Eesti Energia, EBRD ja SEB Soome esindajakonto. Enefit Greeni aktsial pole tänavu eriti edukalt läinud, olles kukkunud aasta algusest 16%. Nii langes energiafirma aktsia hiljuti ka esmakordselt börsiajaloos alla 3 euro piiri. Meenutuseks: IPO ajal oli märkimishinnaks 2,9 eurot, kuid kauplemise avanedes kerkis aktsia kohe 3,5 euro juurde.