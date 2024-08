„Mingi kaotusega tuleb kindlasti leppida.“ Planet42-le laenu andnud investorid asuvad enda õiguste kaitsele

Eelmisel neljapäeval selgus, et Lõuna-Aafrika vabariigis ja Mehhikos autosid rentiva Planet42 Eestis tegutsev juriidiline keha Inclusion OÜ läheb saneerimisele, sest samamoodi jätkates oleks millalgi raha otsa saanud ja pankrot koitnud hoolimata sellest, et LAV-is klientide rendimaksetest teenitav käive on umbes kolm miljonit eurot kuus.

Detsembri lõpu seisuga oli ettevõttel laenukohustusi ligi saja miljoni euro ulatuses, sh laenati raha ka Eesti investoritelt. Kokku on firmasse investeerinud üle saja firma. „Oluline on rõhutada, et Planet42 grupp ei ole oma rahalisi vahendeid ammendanud, küll aga näitasid prognoosid, et see oht on viimatiste trendide jätkudes lähikuudel olemas, mistõttu tegime otsuse ajutiselt peatada allutatud laenude maksed,“ sõnas ettevõtte asutaja Eerik Oja investoritele saadetud kirjas. Investorid nõustuvad, et saneerimine on küll kindlasti parem kui pankrot, kuid vaja oleks rohkem selgust.