Volkswagenite maaletooja tegevjuht lahkus ametist, et jätkata karjääri rahvusvahelisel tasandil

Ilze Grase-Ķibilde asub tööle Saksamaal, et jätkata oma karjääri rahvusvahelise autobrändi juhtkonnas. Tema uus ametikoht avalikustatakse peagi. „Asudes sellele uuele põnevale teekonnale, mõtlen ajale Møller Baltic Impordis suure tänutundega. Viimase kümnendi jooksul olen saanud erakordse kogemuse täis arengut, väljakutseid ja hindamatuid õppetunde. Olen sügavalt tänulik oma pühendunud meeskonnale nende suure panuse, toe ja ühise pühendumuse eest, et oleksime tipptasemel. Koos oleme loonud keskkonna, kus usaldus ja koostöö on olnud aluseks edu saavutamisel,“ ütles Ilze Grase-Ķibilde.

„Siira tänutunde ja lugupidamisega täname Ilzet pühendunud töö eest viimasel kümnendil Møller Baltic Impordis. Ilze energia, ärivisioon ja empaatiline juhtimisstiil on suurel määral kaasa aidanud MBI kui turuliidri kasvule. Praegusel üleminekuperioodil, mil ootame uue tegevjuhi ametisse määramist, toetab ettevõtet pädev ja motiveeritud juhtkond, mis on võimalik vaid tänu Ilze jagatud vastutuse juhtimispõhimõttele,“ ütles Møller Baltic Impordi juhatuse esimees Tore Nilsen Breen. „Meie organisatsioonile on see väga inspireeriv, et nii kõrgelt kvalifitseeritud ja oskustega juht saab selles valdkonnas uusi põnevaid võimalusi. Oleme Ilze üle uhked ja ootame tema tulevasi kordaminekuid.“