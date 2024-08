LHV portfellihaldur: võlakirjade analüüs ei ole raketiteadus

Sügis terendab ning aiasaaduste tipphooaeg on käes. Linnainimene, kellel oma maalappi ei ole, peab paraku aiasaadusi soetama turult. Minnes turule, ei teki inimestel tavaliselt peas seoseid, et „hmm…kartuli kilo maksab 3 eurot ja maasika oma 10 eurot kilo. Järelikult, tasub osta kartuleid.“ Mille põhjal langetatakse turul otsuseid? Kas selleks on sort, kogus, värskus või hind?