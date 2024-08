Koja juht loodab valitsuse mõistlikkusele: paraku on paljudel inimestel kasumist väga vale arusaam

„Saades aru, et riigil on raha vaja ning tarvis on ettevõtjate panust, oleme uue idee välja käinud. Ettevõtjad on nõus kaitsekulude jaoks lisaks panustama,“ alustab Palts, kuid ta rõhutab, et see peaks olema lihtne, arusaadav ja kuluefektiivne variant, mitte ettevõtte tulumaksu kehtestamine, mis valitsusel täna plaanis on. „Ettevõtted soovivad, et nad saaks kulu ette planeerida ja et maksuga ei kaasneks täiendavat bürokraatiat.“ Ettevõtte tulumaks ning veel avansiline on Paltsi sõnul kõike muud kui lihtne ja bürokraatiavaba.