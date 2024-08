FOTOD JA VIDEO | Sitsiilia lähedal läks põhja luksusjaht. Kadunud on tuntud briti tehnoloogiaärimees, päästeti 1-aastane laps

Sitsiila rannikuvetes läks põhja luksusalus ning siiani on teada, et üks inimene on leitud surnuna ning kuus inimest on kadunud. Üks läheduses viibinud laevake võttis pardale 15 vee peal hulpinud inimest, kes pääsesid, teiste seas oli ka 1-aastane tüdruk. Inimesed olid roninud pärast õnnetust päästepaati.

Operatsiooni juhib Itaalia rannavalve ning kasutusel on nii helikopterid kui sukeldujad. 50 meetri sügavuselt on juba leitud ka luksusjahi vrakk.

Lisaks brittidele oli pardal ka USA, Kanada, Sri Lanka, Uus Meremaa ja Iirimaa kodanikke.

Hiljuti sai kinnituse see, et kadunud inimeste seas on Suurbritannia tehnoloogiaettevõtja Mike Lynch. BBC andmetel on laeva omanik Lynchi abikaasa ettevõte. Omanikfirmaks on Revtom ning Mani Saarele registreeritud ettevõtte ainuke tegelik kasusaaja on just Angela Bacares.

Ettevõtja ränk võitlus

Lynch asutas 1996. aastal tarkvarafirma Autonomy, millest sai kiiresti riigi üks suuremaid tehnoloogiafirmasid. 2011. aastal müüdi ettevõte Hewlett-Packardile 11 miljardi dollari eest. Lynch sai sellest 500 miljonit. Peagi aga hakkasid tehingu ümber kerkima mustad pilved, sest küsimusi tekitas tehningu väärtus. Hewlett-Packard kirjutas vaid aasta hiljem Autonomy väärtuseks 8,8 miljardit dollarit, väites, et Lynch oli hinda tehingut tehes üles paisutanud.

Algasid aastaid kestnud vaidlused, mis kulmineerusid 2018. aastal USAs Lynchi kohtu alla andmisega. Teda süüdistati muuhulgas selles, et ta maksis neile inimestele, kes tema erinevatest varjamistest midagi teadsid. Alles 2022. aastal andsid britid ta USA-le välja ning käesoleva aasta juunis mõisteti mees õigeks.

Kuu alguses andis Lynch BBC-le intervjuu ja ütles seal, et ta ei istu vaba mehena ajakirjaniku ees mitte vaid seetõttu, et ta on süütu vaid ka seetõttu, et tal on piisavalt raha, et mitte osaleda pikas kohtuprotsessis, mis „sul jalad alt lööb“.