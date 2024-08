FOTOD | Tallinna tänavatele jõudsid roosad Tšehhi rendirattad. Esimesed on juba langenud vandaalide ohvriks

Juba poolteist kuud tagasi andis Tallinna linnavalitsus teada, et augusti lõpus hakkab Tallinnas veel üks rattarendifirma oma teenust pakkuma. 2013. aastal Tšehhis tegevust alustanud ning tänaseks kaheksas linnas nii Tšehhis kui Slovakkias enam kui 3000 ratast välja rentiv Rekola Bikesharing on valinud just Eesti kolmandaks riigiks, kus oma teenust käivitada.

Nii toodi eelmise nädala lõpus Tallinna tänavatele erinevatesse rattaparklatesse kokku 200 roosat ja lillat tooni rendiratast, mida on soovijatel tänasest võimalik rentida. Kuigi esimesel päeval tehti nende ratastega üle 200 sõidu – ja selle järgi eeldab ettevõte, et huvi nende rataste vastu on suur –, tõdeti täna Rekola pressiosakonnast Delfi Ärilehele, et juba on olnud ka esimesi juhtumeid, kus rataste kallal on vandaalitsetud ning neid pole olnud võimalik skännida.