GRAAFIKUD | Kui palju on toidukorvi hind pärast taasiseseisvumist muutunud?

See tähendab, et arvestatud on, kui palju üks Tallinnas elav keskmine pere võiks iga nädal kulutada piima, saia, vorsti ja kõige muu vajaliku peale. Hinnavaatluses on lähtutud sellest, et arvesse pole võetud soodushindadega kaupu. „Soodushindadega saab alati trikitada, me vaatleme seal püsihindadega kaupu, siis ta on paremini võrreldav,“ selgitas instituudi juht Peeter Raudsepp. Metoodika on terve selle perioodi olnud muutumatu, mistõttu on ka need andmed ajas võrreldavad.