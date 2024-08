Soomes on lõpusirgele jõudnud automaksu arutelu, mis võib riigi Euroopa Liiduga tülli ajada

Soome valitsuse plaan kohelda maksustamisel elektriautosid ja pistikhübriide võrdselt teiste autodega on tekitanud kohalikes uurimiskeskustes küsimuse, kas see ei lähe mitte vastuollu Euroopa Liidu suure plaaniga vähendada CO2 heitmeid ning liikuda fossiilsetelt kütustelt aina enam üle taastuvatele.

Soome on lubanud, et nad vähendavad kasvuhoonegaase aastaks 2030 võrreldes 2005. aastaga 50 protsenti. Uuringuasutused ütlevad, et Soome ei täida seda eesmärki, sest see tähendaks ka olulist muutust autode hulgas, mis nende teedel liiguvad. Nende lubaduse oluline osa on autopargi kiire elektrifitseerimine. Ekspertide sõnul vähendab selline samm elektriautode ostmist.