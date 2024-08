Tööinspektsioon tunneb muret: ohutusreegleid eiravaid ehitusettevõtteid leiab üha rohkem

„Näiteks on tööinspektorid juba teist korda selle aasta jooksul avastanud ühe ettevõtte töötajad, kes töötasid kõrgustes ilma vajalike ohutusabinõudeta,“ kirjeldas olukorda järelevalve osakonna juhataja Silja Soon. „Töökohtadel puudusid kaitsepiirded, ohutusvõrgud ja muud olulised kaitsevahendid kukkumisohtude ennetamiseks. Lisaks ei kasutanud töötajad ohutusvöösid ega -rakmeid, mis oleksid pidanud olema kinnitatud ohutustrosside või -köitega. Samuti ei kasutatud teisi vajalikke julgestusmeetodeid.“ Inspektor mõõtis potentsiaalseks kukkumiskõrguseks 6.8 meetrit.

Amet soovib meelde tuletada, et kaitsekiivri kandmine ehitusplatsil on kohustuslik kõigis piirkondades, kus on oht peavigastuseks, sealhulgas:

Kaitsekiivri kandmine on hädavajalik, et kaitsta töötajaid võimalike peavigastuste eest. Selle nõude eiramine võib viia väga tõsiste õnnetusteni. „Selline hooletus on vastuvõetamatu ja võib lõppeda raskete tagajärgedega, sealhulgas tõsiste vigastuste või isegi surmaga,“ paneb Silja Soon ehitussektori töölistele südamele. „Ohutusnõuete järgimine on eluliselt oluline ega tohi olla pelgalt formaalsus.“