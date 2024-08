Koolitarvete hinnavõrdlus. Kalleima ja odavaima ostukorvi vahe on kümme eurot

Swedbanki finantshariduse valdkonnajuhi Grete Koho sõnul on näha, et koolitarvete hinnatõus on pidurdunud. „Kui mullu oli kõige odavam koolitarvete ostukorv 21,66 eurot, siis tänavu on see 18,04 eurot,“ rääkis ta. Uuringusse kuulunud 22 toote kogumaksumus on aastaga vähenenud nii Barboras, ePrismas kui ka Rimi e-poes, e-Selveris on see jäänud samale tasemele.

Koolitarvete hinnavõrdluses on poodide pingerida püsinud võrreldes eelmise aastaga sama. Soodsaima hinnaga koolitarbed saab ka tänavu osta Barborast, kus need maksavad 18,04 eurot. Järgnevad ePrisma, kus koolikaubad maksavad 21,18 eurot, e-Selveris on soodsaimate koolikaupade hind 27,04 eurot ja Rimi e-poes 28,02 eurot. Barboras, ePrismas ja Rimi e-poes on odavaimate koolitarvete ostukorvi hind vähenenud aastaga keskmiselt 3,32 eurot. Selveris on ostukorvi hind püsinud samal tasemel, aastane hinnatõus on olnud pool eurot.

Koolikaupade hinnavõrdlus viidi e-poodides läbi 8. augustil. Võrdlusse kuulusid värvipliiatsid (12 tk), viltpliiatsid (12 tk), harilik pliiats, 20 cm joonlaud, guaššvärvid (6 tk), veetops, pintslid (3 tk), liimipulk, teritaja, pinal, õlipastellid (12 tk), ruuduline vihik, jooneline vihik, abijoontega vihik, ümbrispaber või kilekaaned, plastiliin, kustutuskumm, A3 joonistusplokk, A4 joonistusplokk, käärid, värviline paber ning mapp töölehe hoidmiseks. Hinnavõrdlusse valiti iga kategooria odavaim toode, mis vastavast e-poest leiti. Kauplustes võivad samade toodete hinnad erineda.

Hinnavõrdluses olevate koolitarvete aluseks võeti 1. klassi minejate soovituslike kooliasjade nimekirjad, mis olid kättesaadavad Toila Gümnaasiumi, C. R. Jakobsoni nimelise Torma Põhikooli ja Kuressaare Nooruse Kooli veebilehel.

Ranitsatoetus aitab hakkama saada