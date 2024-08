Hiinas toodetud Teslad saavad Euroopa Liidu tollimaksuga pihta, kuid vähem kui teised

Sealjuures saab tariifidega pihta USA autotootja Tesla, kelle tehas asub Hiinas Shanghais. Tesla tariif on samas märgatavalt väiksem kui teistel Hiinas toodetud autodel. Hiinast Euroopa Liitu tarnitud Tesladel saab komisjoni teatel olema 9% tollimaks, mis on ka väiksem kui algselt oodatud 20,8%.

Tollimaksu alandati ka teistel, kuid vähem. Nii saab Hiina suurima autotootja BYD tariifiks olema 17% (varem 17,4%), Volvo emafirmal Geelyl 19,3% (varem 20%) ning SAICil 36,3% (varem 38,1%). Teised autotootjad, kes koostööd tegid, saavad 21,3% tollimaksu ning need, kes koostööd ei teinud, 36,3% tariifi. Madalama tariifi saavad ka ilmselt need Euroopa autotootjad, millel on Hiinas ühisettevõte mõne kohaliku tegijaga ning kes plaanivad Hiinas toodetud autosid Euroopasse tarnida. Näiteks saavad 21,3% tariifi ilmselt Hiinas toodetud Cupra Tavascan ja elektriline Mini Cooper.