Linnak paisub veelgi. Fahle piirkonda lisandub neli uut hoonet ja pilvelõhkujate ala

„Alustame iga uue hoone ehitustöödega kohe, kui oleme leidnud sinna sobiva ankurüürniku. Fahle eripära on see, et me pakume suurtele ettevõtetele suuri pindu ja ehitame need välja just vastavalt nende vajadustele. Näeme, et ettevõtteid liigub äripindade turul ning paljud suured ettevõtted otsivad enda vajadustele paremini vastavaid A+ klassi büroosid. Tänapäeva kontorilt oodatakse energiatõhusust ja ökonoomsust. Kontori keskkond ja seda ümbritsev piirkond peab olema töötajatele atraktiivne ja pakkuma erilise disainiga puhkealadest ja mugavast parkimisest kuni lastehoiuni välja,“ rääkis Mihailov.