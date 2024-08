Ida-Virumaal koondab makseraskustes suur tööandja ligi viiendiku töötajaid

N&V tegeleb Ida-Virumaal puhastus- ja hooldusteenuste osutamise ja teede ehitusega. Ettevõte ei kommenteeri, millise valdkonna tagasilöögid sunnivad neid töötajaid koondama. Eelmise aasta majandusaruandes nimetab ettevõte suurimaks probleeminaks teedeehituse valdkonda. 2023. aastal müüdi asfalditehas, sest asfalditööde finantseerimine vähenes. Juhtkond hindas keeruliseks ka tänavusi teedeehituslepinguid. Maailmamajanduses toimuva tõttu on toorainehinnad kujunenud äärmiselt kalliks ja toorainet on keeruline soetada. Samuti plaanib N&V keelduda alltöövõtjate teenustest ja selle abil vähendada kulusid.

N&V on raskustes juba pikemat aega. Eelmine aasta lõppes 7,4 miljoni eurose käibega ettevõttele kahe miljoni eurose kahjumiga. Järjepidevalt on ettevõttel üleval ka maksuvõlg, mis on küll ajatatud, kuid ulatub praegu pea veerand miljoni euroni. Maksehäirete registris on kehtiv nõue Scania Eestilt. Eelmisel aastal esitasid sarnased teated ka Stokker ja Volvo Estonia. Need maksehäired on praeguseks lõpetatud.