Nortal ostis Suurbritannia tuntud küberturbefirma

„Pikaajaline kaitsesektori kogemus, muljetavaldav maine oma klientide seas ning tugev küberturbe pädevus teevad 3DOT Solutionsist meie jaoks ideaalse partneri. Eriti oluline on see, et ettevõtte omandamisega suurendame oluliselt oma küberturbe võimekust, mille nõudlus üha kasvab USA-s, Pärsia lahe riikides ja kogu Euroopas, nii kaitse- kui ka muudes sektorites,“ kommenteeris Nortali tegevjuht ja asutaja Priit Alamäe.