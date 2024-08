KUULA | Eestis on tuhandetel oodata suurt rahanoosi, aga nad ei oska rahaga midagi tarka peale hakata

Eestis on tuhandeid idufirmade töötajaid, kellel on optsioonid või osalus ning kes firma müügi puhul saavad kümneid või isegi sadu tuhandeid eurosid. Igapäevatöö kõrval peavad nad seejärel vastama ka küsimusele, kas auto ostmise ja soojamaareisi kõrval on ka paremaid ideid raha paigutamiseks ja selgub, et paljud neist pole selle peale üldse mõelnud.