Advokaat selgitab, mismoodi saab edasipidi inimeste tundlikke terviseandmeid teadusuuringutes kasutada

Teadusuuringu läbiviijad võivad siinkohal mõelda, et uued kohustused andmete töötlemise loa saamiseks, piirangud andmetöötluskeskkondade valikul ning pikk ooteaeg ja kulud andmetele ligipääsu saamiseks ei kõla hästi. Selle asemel võib tekkida soov jätkata oma seniste teaduskoostöödega senisel viisil. Kuigi selle üle on vaieldud, jääb tulevase määruse eelnõu tekstist mulje, et uue ühtse terviseandmeruumi süsteemi kasutamine ei olegi teadusuuringu läbiviijale tingimata kohustuslik. See tähendab, et uus süsteem koos kõigi selle reeglitega on teadlastele üksnes tulevikus tekkiv lisavõimalus, mitte kohustus.