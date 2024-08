Teed rajav Eesti idufirma kaasas veel 2,3 miljonit eurot, et võidelda Hiina pealetungi vastu olulisel tooraineturul

Eesti idufirma UP Catalyst, mis on teerajaja süsinikmaterjalide kestlikul tootmisel otse CO2 heitmetest, kaasas edukalt 2,36 miljoni euro ulatuses täiendavaid varajase faasi kapitali investeeringuid, andis ettevõte pressiteate vahendusel teada. Rahakaasamine järgnes eelmise aasta detsembris kogutud algsele 4 miljoni euro suurusele seemnevoorule, tuues kogu rahastuse summaks 6,36 miljonit eurot.

Rahastusvoorus osalesid võrdselt Kesk- ja Ida-Euroopa juhtiv eraettevõte Warsaw Equity Group ning Eesti riiklik fond SmartCap, kes panustasid ka varasemasse rahastusvooru. Senised investorid, sealhulgas Extantia, Sunly, Little Green Fund, Scottish Baltic Invest ja UniTartu Ventures jätkavad UP Catalysti missiooni toetamist, et suurendada tootmisvõimsusi. Värske rahastus kiirendab ettevõtte tööstusliku tootmisüksuse ehitust, positsioneerides UP Catalysti maailma suurimaks CO2-st kasvatatud süsinikmaterjalide pakkujaks.

Arendab tööstusliku pilootreaktori

„UP Catalysti toetamine sobib suurepäraselt Warsaw Equity Groupi missiooniga investeerida murrangulistesse tehnoloogiatesse, mis aitavad võidelda kliimamuutustega. Tööstuslike CO2 heitmete muutmine kriitiliselt olulisteks süsinikupõhisteks tooraineteks, millest Euroopas on suur puudus, on valdkonna oluline mõjutaja ja muutja. Meile on UP Catalysti meeskonna tegevus ja ekspertteadmiste tase järjepidevalt muljet avaldanud ning ootame nendega partnerlust,“ selgitas Arvin Khanchandani, Warsaw Equity Groupi investeeringute juht.

Täiendavalt kaasatud investeeringuga plaanib ettevõte kiirendada tööstusliku pilootreaktori arendamist, mis suudab töödelda 100 tonni CO2 aastas ja toota 27 tonni täiustatud süsinikmaterjale, nagu grafiit ja süsiniknanotorud. Sulasoola elektrolüüsil põhineva tehnoloogia eesmärk on saavutada arvestatav hinnavõrdlus traditsiooniliste süsinikmaterjalidega, vähendades samal ajal oluliselt tooraine tootmisega seotud süsinikujalajälge.