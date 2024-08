Wolti statistika: rannaliival peesitades tellitakse burgereid, aga ka külma šampust ning punaseid roose

Soojad suveilmad on viinud inimesed terves Baltikumis suvituspiirkondadesse, millega koos on liikunud rannaliivale ka toidutellimused. Wolti avaldatud statistikast selgub, et kõige sagedamini tellitakse rannaaladel lõunaseks kosutuseks burgereid, friikartuleid ja jäätist. Teatud piirkondades on hitiks kujunenud ka banaanid ning külm peedisupp.