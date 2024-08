Kinnisvaraekspert jagab nõuandeid: kuidas leida sobiv üürikorter?

1. Koosta läbimõeldud eelarve

Enne üürikorteri otsingut tasub hoolikalt läbi mõelda oma eelarve. Veendu, et sul on piisavalt rahalisi vahendeid, et katta kõik üürimisega seotud kulud, sealhulgas üür, kolimiskulud, tagatisraha ning võimalikud lepingu- ja maakleritasud. Möbleerimata korteri puhul arvesta ka sisustamisega seotud kuludega.

Oluline on arvestada, et kommunaalkulud võivad üüriperioodi jooksul ootamatult kasvada. Soovitatav on tutvuda varasemate arvetega, mis hõlmavad nii suve- kui talveperioodi, ning veenduda, et eelarve ei ületaks mõistlikku piiri – soovitatavalt ei tohiks üür ja kommunaalarved ületada poolt sinu igakuistest väljaminekutest.

2. Varu otsinguteks piisavalt aega

Hea üürikorteri leidmine võib võtta aega. Alusta otsinguid aegsasti, et saaksid rahulikult kaaluda erinevaid valikuid ja teha teadlikke otsuseid. Eriti suve lõpus, kui tudengid otsivad aktiivselt elamispinda, võivad head üürikorterid Tartus ja teatud Tallinna piirkondades kiiresti kaubaks minna.

Tutvu erinevate piirkondadega ja selgita välja, milline üürihind vastab turutingimustele. Huvipakkuvate korterite vahel kaaludes uuri ka naabrite kohta, et ennetada võimalike erinevaid arusaami vaikuse ja rahu suhtes.

3. Sõlmi kirjalik üürileping ja loe tingimused hoolikalt läbi

Ära kunagi jää suuliste kokkulepete peale lootma. Vältimaks hilisemaid arusaamatusi, sõlmi alati kirjalik üürileping. See peaks selgelt kajastama kõiki üürisuhte tingimusi, sealhulgas üürileandja ja üürniku kohustusi ning õigusi. Lepingut lugedes ole tähelepanelik ja veendu, et kõik olulised punktid on selgelt määratletud. Vajadusel konsulteeri spetsialisti või maakleriga. Samuti on soovitatav uurida üürileandja tausta, et vältida võimalikke ebameeldivusi.

4. Mõtle läbi olulised lisandväärtused