Tuuleenergia valdkond vaevleb vajalike töökäte puuduses. „Oleme juba ajakriitilises olukorras“

„Oleme juba täna olukorras, kus raske on teenindada kõiki olemasolevaid tuuleparke ja lisanduvate hooldamiseks on kasutatud välistööjõudu. See ei ole siiski pikas vaates sobiv lahendus, sest tuulikute hooldus on püsiv ja vigade korral on nende likvideerimise kiirus pargi omaniku vaates ülioluline,“ sõnas Eesti tuuleenergia assotsiatsiooni (ETEA) tegevjuht Terje Talv.