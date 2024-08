Autoekspert: Eesti inimesed valmistuvad automaksu tulekuks. Soomes kukkus uute autode müük järsult

Ta lisas veel, et kuna Euroopa Liit kehtestas maksud Hiina autotootjatele, siis juulis sai suure tagasilöögi MG, mille müük kukkus 20% ja Polestar, mida müüdi 42% võrra vähem kui aasta tagasi samal ajal. Hiina autotootjate müük kukkus juulis võrreldes juuniga 45%, mis näitab et kehtestatud tariifid on tööle hakanud.

„Kokkuvõtvalt võib öelda, et Euroopa autoturg on sakiline. Euroopa suured turud on stabiilsed, kuid Skandinaavia turud languses. Kuna Skandinaavia majandus hakkab taastuma ning pöördub tõusule, siis annab see usku, et ka uute autode müük pöördub kasvule,“ ütles Toonekurg.