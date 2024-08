Müüt või tegelikkus? Kliendid kurdavad, et restoranidel ei jätku Wolt ja Bolt Foodi tellimuste tõttu aega teiste klientide teenindamiseks

Kuidas siis asi tegelikult on – kas tõesti tegeleb restoran pigem platvormi tellimuste kui koha peale tulnud inimeste teenindamisega?

Bolt Food lükkab selle väite ümber. „Bolt Food platvormina ei määra, kui kiiresti või mis järjekorras restoran tellimusi valmistama peab,“ sõnab Bolt Foodi Eesti juht Jaagup Jalakas. Ta lisab, et rakendus arvestab keskmist aega, kui kaua restoranil tavaliselt sarnase tellimuse valmistamisega läheb, kui suure nõudlusega ajal toit on tellitud, kui palju on restoranil teisi tellimusi ja kõiki sarnaseid olulisi asjaolusid, mille põhjal arvutatakse ennustatav toidu valmistamise aeg.