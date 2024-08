Hollywoodi filmidele valguslahendusi teinud Eesti firma läheb pankrotti

„Ma olen pettunud, kuid minu arusaama kohaselt on ärikeskkond Eestis muutunud viimase kahe aasta jooksul dramaatiliselt ning seeläbi on uued investeeringud elektroonika ja riistvara tootmisesse muutunud mitteteostatavaks,“ sõnas Kallas.

Ettevõtte asutaja tõdes, et see on tema jaoks esimene kord olla osaline pankrotiprotsessis, mistõttu ei oska ta ette ennustada selle tulemust ja ajakava.