Eesti rahagurud panevad väikeinvestorite miljonid liikuma, kuid pime usaldus võib asjad kiirelt hapuks ajada

Kümmekond aastat tagasi pani kirjandusõpetaja Liina tähele, et raamatumüügi- ja laenutuse edetabelisse hakkasid ilmuma rahatarkuse- ja investeerimisteemalised teosed. Esmalt ei pööranud 34-aastane pedagoog neile suurt tähelepanu, kuid kuuldes kolleegidelt kiitvaid hinnanguid, pani ta end raamatukogu laenutuses järjekorda ja luges läbi kaks populaarseimat raamatut: „Rikkaks saamise õpik“ ja „Rikas isa, vaene isa“.

Raamatute lugemisele järgnesid juba koolitused, podcast’id ja blogid. Eelkõige meeldivadki Liinale just blogid, kuna nii saab ta hoida silma peal koolitajate, autorite ja teiste finantstarkuse edendajate isiklikul teekonnal, investeerimisotsustel ja -ideedel. Teooria on üks asi, aga rohkem näitab see, mida keegi praktikas teeb, ütles ta.