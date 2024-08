Puust ja punaseks: kuidas näeb välja II ja III pensionisamba pärimine?

Millega tuleks pärandile mõeldes arvestada?

Pärija jaoks on oluline teada, et kogu protsess algab notari väljastatud pärimistunnistusest. Seejärel saab juba pöörduda sobiva panga poole, et pärimisega edasi minna. Pärimise vormistamiseks on vajalik pärimistunnistus. Juhul, kui pärida on mitme fondivalitseja fondis olevad osakud, ei ole vaja pöörduda nende kõigi poole vaid seda tehakse ühes kohas. Küll aga tuleb meeles pidada, kui pärijate hulgas on piiratud teovõimega isikuid, kelleks on ka alaealised lapsed, on alati, kui on soov, et päritud osakud müüakse ning raha laekuks pärija kontole, vajalik pärimise vormistamiseks vastavasisuline kohtumäärus.