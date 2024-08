Finantsekspert: on ohumärk, et iga neljas inimene usaldab laenuga seotud küsimustes kaupluse müügimeest

„On väga suur ohumärk, et inimesed ei oska laenuvõimalusi võrrelda ega saa aru, milline on nende jaoks soodsaim lahendus,“ kommenteeris Svea Finance ASi poolt opereeritava Rahapood.ee arendusjuht Tanel Lassik. „Näiteks järelmaksu puhul ei tea ma täna Eestis ühtegi pakkujat, kes arvestaks intressi laenujäägilt, vaid arvestus käib terve järelmaksuperioodi ajal laenu kogusummalt, et laenu pakkuja saaks suuremat kasumit. Seega võib üsna kindlalt väita, et head nõu saab pigem oma finantsteadliku sugulase kui järelmaksu pakkuva kaupmehe käest.“