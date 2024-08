Tööandja ravikindlustus on aina populaarsem, kuid teise poole jätavad ettevõtjad tihti tegemata

Nüüd on 1400 tööandjat kindlustanud 60 tuhat töötajat, mis on kõrgeim näitaja alates selle kindlustusteenuse käivitamisest 2018. aastal. Samas on tööandjad sõlminud kolm tuhat vastutuskindlustuse lepingut ning see arv on püsinud samal tasemel viimased seitse aastat, selgus Eesti Kindlustusseltside Liidu (EKsL) statistikast.