VIDEO JA FOTOD | Paigas! Vaata, milline näeb välja uhiuus Pärnu jõe sild

„Nüüd, mil insenertehniliselt kõige keerukam osa sillaehitusest on möödas, jätkame kaarsilla tekiplaadi, pealesõitude ja muude projekti osade ehitamist, et sild avada liikluseks järgmise suve alguseks,“ tähendas Sinikas.

Pärnu linnavalitsus ja Infortari gruppi kuuluvad inseneri- ja ehitusettevõtted INF Infra OÜ ja AS EG Ehitus sõlmisid Pärnu uue silla projekteerimis- ja ehituslepingu möödunud aasta mais. Tänaseks on valminud sillasambad ja pealisehituse konstruktsioonid ning enamus maapealsetest rajatistest. Keskmiselt töötab objektil sada inimest, projektiga on seotud üle kuuesaja inimese ja 80 alltöövõtu ettevõtte.