„Aitäh nende ägedate aastate eest.“ Maailmas hinnatud õllebaar sulgeb Tallinnas uksed

„Aeg on käes. BrewDog Tallinn on peagi viimast päeva avatud, seega tule ütle meile ja meie õllebaarile ciao. Viimasel päeval (30 august- toim) on oodata palju häid pakkumisi, kus on võimalik saada endale BrewDogi klaas. Lisaks toimub oksjon, kus on võimalus võita lahedaid Brewdogi asju,“ kirjutab lokaal oma sotsiaalmeediakanalil.