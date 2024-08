Mitmed tuntud Tallinna börsi insaiderid ostsid oma firma aktsiaid juurde

Mitmed insaiderid on viimase paari nädala jooksul aktsiaid ostnud: nii Tarmo Sild (vasakul üleval), Hans H. Luik (paremal üleval), Viljar Arakas (vasakul all) kui ka Paavo Truu (paremal all).

FOTO: Kollaaž Jaanus Lensment Ilmar Saabas Argo Ingver | Delfi Meedia