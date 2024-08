Autoliisingu populaarsustabelit juhib endiselt Toyota

2024. aasta esimesel poolaastal oli keskmine liisingu abil soetatud auto hind Swedbanki statistika põhjal 33 000 eurot, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on see kasvanud umbes 5%. Keskmine uue auto hind oli 39 000 eurot ja kasutatud autodel 27 000 eurot. Esimene sissemakse jäi enamasti vahemikku 10-25%.

Autode müügi- ja teenindusettevõtete liidu andmeil langes uute autode müük Eestis tänavu esimesel poolaastal aasta varasemaga võrreldes üle 16%. „Selge on see, et 2024. aasta esimesel poolaastal püsis liisingu turg stabiilsena, mis ühest küljest oli tingitud liisingumakseid mõjutavast kõrgest euriborist, aga ka üldisemast majanduslikust ebakindlusest,“ selgitab Swedbanki erakliendiliisingu valdkonnajuht Karin Saar.

„Juunis algas kauaoodatud intressimäärade langetamine ja kuue kuu euribor on praeguseks kukkunud alla 3,5 protsendi. Eeldatavalt hakkab teisel poolaastal nõudlus liisingu järele sellest tulenevalt ka kasvama,“ lisab Saar.

Keskmiselt võetakse liising 5 aastaks ja kuivõrd liisingu võtmiseks on kaks võimalikku varianti, eelistatakse neid võrdselt. Kapitalirendi korral tasutakse igakuiste maksetega ära kogu sõiduki maksumus ja lepingu lõppedes on auto inimese oma. Kasutusrendi puhul on maksete lõppedes autol jääkväärtus, mis tuleb auto omandamiseks tasuda või auto müüjale tagastada. „Kasutusrent on enam eelistatud uute autode puhul, mille hinnad on kallimad ja mis võimaldab kuumakse hoida madalama kui kapitalirendi puhul,“ räägib Saar.

Keskmine liisinguvõtja on Swedbanki statistika põhjal 45-aastane ja teenib 2600 eurot kuus. Valdav enamik ehk 80% liisinguvõtjatest jäävad vanusevahemikku 31-60 aastat. Umbes poolte liisinguvõtjate sissetulek on kuni 2000 eurot, üle 3000 eurost sissetulekut teenib veerand liisinguvõtjatest. Iga seitsmes liising võetakse koos kaasliisinguvõtjaga.

Mida osteti?