Ligi: järgmisel nädalal tutvustan võlakirjaemissiooni

Riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd (RE) rääkis maikuus, et riigi poolt eelarvepuudujäägi katteks võlakirjadega laenataval rahal ei ole silti - kas see läheb näiteks kaitse- või hoopis sotsiaalkuludeks - küljes.

Rahandusministeeriumi riigikassa osakonna juhataja Janno Luurmees sõnas, et tänaseks on valminud vajalik raamdokument sellise võlakirja emiteerimiseks ja sõltuvalt arengutest finantsturgudel plaanitakse esimese emissioonini jõuda käesoleval aastal.

Eesti jaeinvestoritele suunatava emissiooni täpsed tingimused – avaliku jaepakkumise märkimise periood ja maht, võlakirja fikseeritud intress, tähtaeg ja nimiväärtus – selguvad vahetult enne märkimise algust. Eesti riik on kaasanud tehingukorraldajateks ASi LHV Pank ning Swedbank ASi. Tehingu juriidiline nõustaja on advokaadibüroo Sorainen.

Riiklik võlakiri on valitsuse emiteeritav väärtpaber, mis makstakse kindlaks määratud lõpptähtpäeval tagasi koos konkreetses summas lubatud intressiga. Intressi väljamakse tehakse reeglina üks kord aastas kindlal kuupäeval. Võlakirjade märkimiseks ehk väärtpaberi ostuõiguse omandamiseks on vaja väärtpaberikontot, mille saab avada oma kodupangas. Võlakiri saab olema vabalt kaubeldav, see noteeritakse Nasdaq Tallinna börsil, kus seda saab järelturul osta ja müüa.

Viimaste aastate jooksul on mitmed Euroopa riigid (sh Belgia, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Portugal, Rumeenia, Suurbritannia) välja andnud jaeinvestoritele suunatud riiklikke võlakirju eri mahtudes, ehkki võlakirjad pole alati olnud börsil kaubeldavad. Võlakirjade pikkus on ulatunud ühest kuust kuni kümne aastani. Kuna riiklik võlakiri on üks kõige madalama riskiga finantsinstrument, on see toonud väärtpaberiturule ka uusi väikeinvestoreid.