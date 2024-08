Ajalooline hetk: BMW möödus Euroopa autoturul Teslast

Konsultatsioonifirma Jato Dynamics andmetel kasvas BMW täiselektriliste autode müük Euroopa Liidus juulis enam kui kolmandiku võrra, jõudes 14 869 ühikuni. Tesla müüginumbriks jäi teisel suvekuul 14 561 autot, mida on 16% vähem kui mullu samal ajal.

Seejuures on turudünaamika muutunud väga kiiresti. Kui vaadata müüginumbreid aasta algusest, siis on BMW müünud Euroopasse tänavu 97 525 elektriautot, Tesla aga tervelt 178 700 sõidukit.

Tesla languse tuules kukub ka Euroopa elektriautode turg tervikuna. Eelmisel kuul võeti Euroopas arvele 139 300 uut elektriautot, mida on umbes 6 protsenti vähem kui aasta tagasi.

Bloombergi teatel on nõudlus elektriautode järele jahtumas, kuna riigid nagu Saksamaa ja Rootsi on lõpetanud või vähendanud elektriautode soetamisel makstavaid toetusi. See on sundinud omakorda tootjaid elektriautode ambitsioone vähendama. Näiteks Volkswagen, Euroopa suurim autotootja, teatas sel kuul, et vähendab tootmisvõimsust oma Saksamaa tehastes, viidates võimalusele kärpida uute elektrimudelite väljatulekuga seotud plaane. Elektriautodele ülemineku ambitsiooni aeglustamisest on teatanud ka Mercedes-Benz.

„Selgusetus elektriautode toetuste ja tuleviku osas on endiselt takistuseks tarbijatele,“ ütles Jato analüütik Felipe Munoz. „Need tegurid koos elektriautode madala jääkväärtusega aitasid kaasa juulikuus nähtud langusele,“ hindas ta.

BMW-l õnnestus aga ujuda vastuvoolu tänu tugevale nõudlusele i4 ja iX1 mudelite järele, mis müüsid paremini kui konkureerivad mudelid Mercedeselt ja Audilt.

Euroopa elektriautode turul on kõige kiiremini suutnud kasvatada aga hoopis Volvo, kelle müüginumbrid on tänavu kasvanud aastataguse ajaga võrreldes 104%. BMW vastav näitaja on 49%. Seejuures on kerkinud Volvo Euroopa elektriautode turul neljandaks tegijaks, müües juulis 10 533 täiselektrilist sõidukit.

Kõige suurema kukkumise on läbi teinud aga Volkswagen, kelle täiselektriliste sõidukite müük on aasta algusest alates vähenenud mullusega võrreldes 25%. Tesla langus alates aasta algusest on olnud 12%.