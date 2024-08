Paari aasta eest ametist kõrvaldatud kohtutäitur naases tööpostile. Uueks karistuseks määrati trahv

„Alustan puhanuna ja puhtalt lehelt,“ märkis Pink postituses, mida on jaganud ka Ühinenud Kohtutäiturid ehk büroo, kuhu ta tööle naases. Tänaseks on selgunud, et justiitsministeerium eksis Pingi tagandamisel ning asja uuesti vaagides määras rikkumiste eest karistuseks hoopis rahatrahvi.

Liiga kõrged menetlustasud

Arvi Pink talle süüks panduga ei nõustunud ning märkis toona Äripäevale, et menetluse alustamise tasude osas on reeglistik segane, kohtutäituril ongi õigus summat vastavalt nõude suurusele või teate kättetoimetamise kulule määrata, ning et ta on sellele probleemile ka ise tähelepanu juhtinud.